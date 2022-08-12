Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Сестра Роналду ответила Пересу: «Старик, тебе 75 лет. Криштиану 38, но он продолжает прыгать на 2 метра вверх»

    Катя Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, резко ответила президенту «Реала» Флорентино Пересу.

    Ранее испанец заявил болельщикам мадридского клуба, что не собирается возвращать Роналду: «Криштиану? Опять? В 38 лет?».

    «Ему 38 лет, но он все еще может прыгать вверх более чем на два метра, оставаться там в течение 3 минут, и в его теле нет жира. Уважай себя, старик, тебе 75...» – написала Авейру в соцсети.

    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
    • Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
    • Нападающему исполнится 38 лет в феврале.
    • Его цель – сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.

    Новости по теме
    «МЮ» показал салатовую третью форму на сезон-2022/23. Роналду участвовал в презентации
    Тен Хаг не уверен, стоит ли выпускать Роналду в старте на матч с «Брентфордом»
    «Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» обменять Роналду на Рабьо 5
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:57
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +41

      Iskander_17 1 час назад

      Все равно Перес так неуважительно ведет к игроку, который столько сделал для клуба, грубоватый чувак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2037

      fakeid 2 часа назад

      лучше бы на свой заплывший жиробасный е**льник глянула.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16519

      ilichkadr 2 часа назад

      Зависает на высоте более 2-х метров в течение 3 минут?
      Офигеть!!! Ю. Лонго переплюнул.........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24557

      bset 2 часа назад

      С такими родственниками и врагов никаких не надо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11280

      Алексей З 2 часа назад

      Овца, научись ты уважать старших , ему 75 !!!
      Высоко прыгает , пусть идёт в ЛА или по подиуму дефилирует.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1544

      Benifacto 3 часа назад

      у них там своя Зарема чтоль))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +553

      Hala Madrid > Benifacto 1 час назад

      Сестра Роналду похлеще цепной собаки его защищает

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11