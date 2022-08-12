Сестра Роналду ответила Пересу: «Старик, тебе 75 лет. Криштиану 38, но он продолжает прыгать на 2 метра вверх»

Все равно Перес так неуважительно ведет к игроку, который столько сделал для клуба, грубоватый чувак
Катя Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, резко ответила президенту «Реала» Флорентино Пересу.
Ранее испанец заявил болельщикам мадридского клуба, что не собирается возвращать Роналду: «Криштиану? Опять? В 38 лет?».
«Ему 38 лет, но он все еще может прыгать вверх более чем на два метра, оставаться там в течение 3 минут, и в его теле нет жира. Уважай себя, старик, тебе 75...» – написала Авейру в соцсети.
- Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
- Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
- Нападающему исполнится 38 лет в феврале.
- Его цель – сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.