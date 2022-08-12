Сестра Роналду ответила Пересу: «Старик, тебе 75 лет. Криштиану 38, но он продолжает прыгать на 2 метра вверх»

Катя Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, резко ответила президенту «Реала» Флорентино Пересу.

Ранее испанец заявил болельщикам мадридского клуба, что не собирается возвращать Роналду: «Криштиану? Опять? В 38 лет?».

«Ему 38 лет, но он все еще может прыгать вверх более чем на два метра, оставаться там в течение 3 минут, и в его теле нет жира. Уважай себя, старик, тебе 75...» – написала Авейру в соцсети.