Сестра Роналду ответила Пересу: «Старик, тебе 75 лет. Криштиану 38, но он продолжает прыгать на 2 метра вверх»

Катя Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, резко ответила президенту «Реала» Флорентино Пересу.
Ранее испанец заявил болельщикам мадридского клуба, что не собирается возвращать Роналду: «Криштиану? Опять? В 38 лет?».
«Ему 38 лет, но он все еще может прыгать вверх более чем на два метра, оставаться там в течение 3 минут, и в его теле нет жира. Уважай себя, старик, тебе 75...» – написала Авейру в соцсети.
- Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
- Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
- Нападающему исполнится 38 лет в феврале.
- Его цель – сменить команду, чтобы играть в Лиге чемпионов.
Источник: «Спорт-Экспресс»