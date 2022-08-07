Гендиректор «Спартака» назвал причину, по которой Каттани ушел из клуба

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал уход из клуба спортивного директора Луки Каттани.

Каттани ушел из «Спартака» 13 июля.

Он работал в клубе с декабря 2021 года.

– Были разговоры, что у вас был конфликт или недопонимание с Лукой Каттани. Это так?

– У меня конфликтов и недопониманий ни с кем нет. Стараюсь быть достаточно коммуникабельным человеком. Моя задача максимально помогать коллективу, клубу или людям, которые нацелены на работу с командой и тренерским штабом. С моей стороны ему была оказана максимальная помощь. Абсолютно во всем. Никаких недопониманий у нас не было. Многие вопросы мы решали совместно.

– Ключевая причина его ухода?

– Накопилась усталость.

– Говорят, что последняя капля – это срыв трансфера защитника Налдо. Это одна из причин?

– Думаю, что нет. Наверное, основная причина, что у него уже накопилось. За полгода его работы было несколько достаточно тяжелых периодов. Один из основных – уход из «Спартака» Паоло Ваноли. Рассчитывали, что он будет работать дальше. Потом был поиск нового тренера и решение по его выбору. Была проведена большая работа по трудоустройству игроков «Спартака-2». Разные люди по-разному реагируют на стресс. Думаю, наверное, пришло время.