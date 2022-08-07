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    Гендиректор «Спартака» назвал причину, по которой Каттани ушел из клуба

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал уход из клуба спортивного директора Луки Каттани.

    • Каттани ушел из «Спартака» 13 июля.
    • Он работал в клубе с декабря 2021 года.

    – Были разговоры, что у вас был конфликт или недопонимание с Лукой Каттани. Это так?

    – У меня конфликтов и недопониманий ни с кем нет. Стараюсь быть достаточно коммуникабельным человеком. Моя задача максимально помогать коллективу, клубу или людям, которые нацелены на работу с командой и тренерским штабом. С моей стороны ему была оказана максимальная помощь. Абсолютно во всем. Никаких недопониманий у нас не было. Многие вопросы мы решали совместно.

    – Ключевая причина его ухода?

    – Накопилась усталость.

    – Говорят, что последняя капля – это срыв трансфера защитника Налдо. Это одна из причин?

    – Думаю, что нет. Наверное, основная причина, что у него уже накопилось. За полгода его работы было несколько достаточно тяжелых периодов. Один из основных – уход из «Спартака» Паоло Ваноли. Рассчитывали, что он будет работать дальше. Потом был поиск нового тренера и решение по его выбору. Была проведена большая работа по трудоустройству игроков «Спартака-2». Разные люди по-разному реагируют на стресс. Думаю, наверное, пришло время.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +365

      Лицом_на_клаве 5 минут назад

      Просто ему стало стыдно работать в этом Д...ме. Гыгыгы

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      Рейтинг: +1294

      alefreddy 23 минуты назад

      что то он недоговаривает

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