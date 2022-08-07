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  • Гендиректор «Спартака» назвал причину, по которой Каттани ушел из клуба

Гендиректор «Спартака» назвал причину, по которой Каттани ушел из клуба

7 августа 2022, 17:15
11

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал уход из клуба спортивного директора Луки Каттани.

  • Каттани ушел из «Спартака» 13 июля.
  • Он работал в клубе с декабря 2021 года.

– Были разговоры, что у вас был конфликт или недопонимание с Лукой Каттани. Это так?

– У меня конфликтов и недопониманий ни с кем нет. Стараюсь быть достаточно коммуникабельным человеком. Моя задача максимально помогать коллективу, клубу или людям, которые нацелены на работу с командой и тренерским штабом. С моей стороны ему была оказана максимальная помощь. Абсолютно во всем. Никаких недопониманий у нас не было. Многие вопросы мы решали совместно.

– Ключевая причина его ухода?

– Накопилась усталость.

– Говорят, что последняя капля – это срыв трансфера защитника Налдо. Это одна из причин?

– Думаю, что нет. Наверное, основная причина, что у него уже накопилось. За полгода его работы было несколько достаточно тяжелых периодов. Один из основных – уход из «Спартака» Паоло Ваноли. Рассчитывали, что он будет работать дальше. Потом был поиск нового тренера и решение по его выбору. Была проведена большая работа по трудоустройству игроков «Спартака-2». Разные люди по-разному реагируют на стресс. Думаю, наверное, пришло время.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (11)
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alefreddy
1659882212
что то он недоговаривает
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Аvеngеr
1659884030
Зарема перестала давать???
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VVM1964
1659884338
Видимо титанический труд и непосильные нагрузки - не выдержал ! )))
Ответить
oyabun
1659887935
Это не причина - это отмазка. Причем очень неумелая.
Ответить
mihail200606
1659899159
Может бардак в клубе причина...
Ответить
zigbert
1659901621
Не захотел больше работать в клубе, вот и вся причина.
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