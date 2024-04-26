Малоян ответил, когда в России появится второй Романцев

Бывший форвард «Спартака» Артур Малоян прокомментировал тренерский вопрос для клуба.

– Тренер-иностранец для «Спартака» – хороший вариант? Есть мнение, что команде нужен россиянин.

– Чтобы что-то понять, надо дать время поработать. У Лаудрупа было шесть-семь месяцев – выгнали. «Спартак» всегда хочет первого места, всего и сразу. Это можно понять, но построить команду, которая должна заиграть в твой футбол, крайне сложно даже за год. Могу ошибаться, потому что я ещe молодой специалист. Но сложно спрашивать с человека, который меньше года проработал в команде и ему дали под зад.

Это беда великих клубов. Такого, как Романцев, мы будем ждать, наверное, ещe 100 лет. Не только его, но и поколение, которое играло в то время в команде. Тогда всe так сложилось: тандем Романцев – Ярцев, футболисты. А мы до сих пор равняемся по тому времени.