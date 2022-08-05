«И больше никого не надо». Плющенко назвал историческую личность, которую бы взял в футбольную команду

Бывший фигурист Евгений Плющенко хотел бы видеть в своей медиафутбольной команде президента России Владимира Путина.
– Кого бы из исторических личностей взяли к себе в команду?
– А настоящего можно?
– Давайте.
– Путина.
– Нападающим, вратарем, защитником?
– Просто одного человека. И больше никого не надо.
- На этой неделе Плющенко дебютировал в медиафутболе в составе «БроукБойз».
- Он травмировался в первом же матче.
- Путину в октябре исполнится 70 лет.
Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах
Источник: «Спорт РБК»