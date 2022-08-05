«И больше никого не надо». Плющенко назвал историческую личность, которую бы взял в футбольную команду

Бывший фигурист Евгений Плющенко хотел бы видеть в своей медиафутбольной команде президента России Владимира Путина.

– Кого бы из исторических личностей взяли к себе в команду?

– А настоящего можно?

– Давайте.

– Путина.

– Нападающим, вратарем, защитником?

– Просто одного человека. И больше никого не надо.

На этой неделе Плющенко дебютировал в медиафутболе в составе «БроукБойз».

Он травмировался в первом же матче.

Путину в октябре исполнится 70 лет.

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