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    «И больше никого не надо». Плющенко назвал историческую личность, которую бы взял в футбольную команду

    Бывший фигурист Евгений Плющенко хотел бы видеть в своей медиафутбольной команде президента России Владимира Путина.

    – Кого бы из исторических личностей взяли к себе в команду?

    – А настоящего можно?

    – Давайте.

    – Путина.

    – Нападающим, вратарем, защитником?

    – Просто одного человека. И больше никого не надо.

    • На этой неделе Плющенко дебютировал в медиафутболе в составе «БроукБойз».
    • Он травмировался в первом же матче.
    • Путину в октябре исполнится 70 лет.

    Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах

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    Источник: «Спорт РБК»

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    Сегодня, 15:32
    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      bato54 42 минуты назад

      tgtennis.com - Прогнозы благодаря каким я наконец вышел в плюс( до этого слил уже не один банк) Матчи с хорошими кофами и очень хорошей проходимостью. Буду благодарен за переход и если введете промокод " bato "

      0
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      Рейтинг: +157

      гууд 1 час назад

      Подхалим

      0
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      Рейтинг: +413

      mikatv 1 час назад

      Думаю с таким игроком, можно в РПЛ заявляться посреди сезона сразу на первое место, тут никакой Клаудиньо не поможет.

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      Рейтинг: +25387

      vladimir-7 1 час назад

      Ну всё, считай ты уже в ГД, там таких ДХ.

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      Рейтинг: +4756

      Беспонтий 1 час назад

      как быстро исчезают комментарии
      быстрее чем февральский снег под солнцем августа

      0
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      Рейтинг: +25981

      slavutiq70 2 часа назад

      Да я бы тоже взял бы , бизнес бы попёр не хило ,,,

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      Рейтинг: +784

      jet andy 2 часа назад

      Знатный подхалим этот Плющ.

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      Рейтинг: +24542

      bset 2 часа назад

      Смотри язык не счеши

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