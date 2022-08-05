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  • «И больше никого не надо». Плющенко назвал историческую личность, которую бы взял в футбольную команду

«И больше никого не надо». Плющенко назвал историческую личность, которую бы взял в футбольную команду

5 августа 2022, 15:32
9

Бывший фигурист Евгений Плющенко хотел бы видеть в своей медиафутбольной команде президента России Владимира Путина.

– Кого бы из исторических личностей взяли к себе в команду?

– А настоящего можно?

– Давайте.

– Путина.

– Нападающим, вратарем, защитником?

– Просто одного человека. И больше никого не надо.

  • На этой неделе Плющенко дебютировал в медиафутболе в составе «БроукБойз».
  • Он травмировался в первом же матче.
  • Путину в октябре исполнится 70 лет.

Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах

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Источник: «Спорт РБК»
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Комментарии (9)
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jet andy
1659702689
Знатный подхалим этот Плющ.
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slavа0508
1659703431
Да я бы тоже взял бы , бизнес бы попёр не хило ,,,
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Беспонтий
1659704475
как быстро исчезают комментарии быстрее чем февральский снег под солнцем августа
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vladimir-7
1659705467
Ну всё, считай ты уже в ГД, там таких ДХ.
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mikatv
1659705764
Думаю с таким игроком, можно в РПЛ заявляться посреди сезона сразу на первое место, тут никакой Клаудиньо не поможет.
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гууд
1659707623
Подхалим
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lordmrv
1659713116
Шойгу к нему в пару в нападение возьми.
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Enter2006
1659714790
Так это снова резиденции и дворцы перестраивать за миллиарды для тренировок, там же уже хоккейные коробки... ))
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