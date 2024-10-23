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    • Мостовому предлагали помощь в Высшей школе тренеров: «Он ответил: «А зачем мне лицензия?»

    Мостовому предлагали помощь в Высшей школе тренеров: «Он ответил: «А зачем мне лицензия?»

    Анатолий Бышовец рассказал, как предлагал Александру Мостовому помощь в получении тренерской лицензии.

    • «Спартак» отменил ранее согласованную стажировку Мостового.
    • Сообщалось, что причиной отказа стало одно из интервью экс-футболиста.
    • 3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.

    «Уверен, что к отказу Станкович не имеет отношения, всe-таки это профессионал высшей степени. Возможно, решение принято руководством. Может, не хотели добавлять отвлекающих или отрицательных факторов на тренировках.

    Могу сказать, что лет 10 назад мы встретились с Мостовым в РФС, я предложил ему помощь в Высшей школе тренеров для получения лицензии. Он ответил: «А зачем мне лицензия?» (смеется).

    Я ему объяснил, что и я тоже лицензировался. Дима Хохлов даже мой доклад просил. Профессия футболиста отличается от работы тренером. Всe-таки практической работы у Мостового не было», – заявил Бышовец.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (2)
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    subbotaspartak
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