Мостовому предлагали помощь в Высшей школе тренеров: «Он ответил: «А зачем мне лицензия?»

Анатолий Бышовец рассказал, как предлагал Александру Мостовому помощь в получении тренерской лицензии.

«Спартак» отменил ранее согласованную стажировку Мостового.

Сообщалось, что причиной отказа стало одно из интервью экс-футболиста.

3 октября Мостовой попал в больницу, где ему предстояла операция по удалению камней в почках. 15 октября его выписали из больницы.

«Уверен, что к отказу Станкович не имеет отношения, всe-таки это профессионал высшей степени. Возможно, решение принято руководством. Может, не хотели добавлять отвлекающих или отрицательных факторов на тренировках.

Могу сказать, что лет 10 назад мы встретились с Мостовым в РФС, я предложил ему помощь в Высшей школе тренеров для получения лицензии. Он ответил: «А зачем мне лицензия?» (смеется).

Я ему объяснил, что и я тоже лицензировался. Дима Хохлов даже мой доклад просил. Профессия футболиста отличается от работы тренером. Всe-таки практической работы у Мостового не было», – заявил Бышовец.