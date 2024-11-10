Бышовец объяснил, в чем Батраков лучше Аршавина

Бывший тренер «Локомотива», сборной России Анатолий Бышовец оценил игру полузащитника москвичей Алексея Батракова.

– «Локомотив» в целом оставляет очень хорошее впечатление. Главное, что есть и результат, и удача. В команде вырисовываются идея и лидеры. Причем в каждой из линий. Особенно хочется отметить Батракова. Впечатление от него с первых игр все сильнее усиливается сейчас. Перспектив у него достаточно, чтобы говорить о нем как о футболисте, который влияет на качество и результат.

– Можно ли его с кем‑то сравнить из игроков прошлого?

– Думаю, он стоит в особом ряду. Удивляет, что в его возрасте у него есть хорошее сочетание психофизических качеств. Он быстр, принимаемые решения очень быстрые. Это касается ассистирования партнерам в решающей стадии и развития атаки. Его еще ждут испытания, связанные с возрастом. Есть очень много искушений в таком возрасте. Хотя он сам оставляет очень хорошие впечатления и реагирует на голы он очень правильно.

Были игроки средней линии в прошлом, которые играли на самом высоком уровне как за рубежом, так и у нас в стране. Это Игорь Добровольский и Алексей Михайличенко. Они себя реализовали. Они являются примером.

– Батракова как‑то раз сравнивали с Андреем Аршавиным.

– Он футболист другого плана. Алексей выполняет большой объем и достаточно универсален. Если Аршавин точно игрок атаки, то Батраков многофункционален. Причем его хватает и на полные 90 минут, хорошо распределяет силы.

Батраков – воспитанник «Локомотива».

Игрок с 10 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

Батраков вызван на ближайший сбор сборной России.

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