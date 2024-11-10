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    Бышовец объяснил, в чем Батраков лучше Аршавина

    Бывший тренер «Локомотива», сборной России Анатолий Бышовец оценил игру полузащитника москвичей Алексея Батракова.

    «Локомотив» в целом оставляет очень хорошее впечатление. Главное, что есть и результат, и удача. В команде вырисовываются идея и лидеры. Причем в каждой из линий. Особенно хочется отметить Батракова. Впечатление от него с первых игр все сильнее усиливается сейчас. Перспектив у него достаточно, чтобы говорить о нем как о футболисте, который влияет на качество и результат.

    – Можно ли его с кем‑то сравнить из игроков прошлого?

    – Думаю, он стоит в особом ряду. Удивляет, что в его возрасте у него есть хорошее сочетание психофизических качеств. Он быстр, принимаемые решения очень быстрые. Это касается ассистирования партнерам в решающей стадии и развития атаки. Его еще ждут испытания, связанные с возрастом. Есть очень много искушений в таком возрасте. Хотя он сам оставляет очень хорошие впечатления и реагирует на голы он очень правильно.

    Были игроки средней линии в прошлом, которые играли на самом высоком уровне как за рубежом, так и у нас в стране. Это Игорь Добровольский и Алексей Михайличенко. Они себя реализовали. Они являются примером.

    – Батракова как‑то раз сравнивали с Андреем Аршавиным.

    – Он футболист другого плана. Алексей выполняет большой объем и достаточно универсален. Если Аршавин точно игрок атаки, то Батраков многофункционален. Причем его хватает и на полные 90 минут, хорошо распределяет силы.

    • Батраков – воспитанник «Локомотива».
    • Игрок с 10 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • Батраков вызван на ближайший сбор сборной России.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.11.2024 09:54
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    Комментарии (7)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731222909
    До Аршавина ему ох как далеко! Гыгыгы
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    slavа0508
    1731226528
    Что третий Месси ???Два у нас были . да куда то сплыли ...рано вы товарищи делаете из парня супер звезду ...пускай спокойно играет в своё удовольствие и всё придёт ...
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    Борис34684
    1731228101
    На Аршавина он вообще не похож,Батраков быстр и вынослив,Аршавина хватало на две пробежки и пол тайма пешком ходил. Да и Аршавина в девятнадцать никто и не знал. Батраков куда перспективнее, если не испортят деньги и журналисты.
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1731232844
    Дай Бог парню хорошей карьеры, чтобы не зазнался, прогрессировал и его ценили.
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    Сержтир
    1731237074
    Сравнивать кто лучше и перспективней, Аршавин или Батраков можно только по окончанию карьеры Батракова, сколько было молодых игроков показывающих в начале карьеры хорошую игру а потом они исчезали как дым, и никто о них даже и не вспомнит, так что в оценке игроков торопиться не стоит.
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