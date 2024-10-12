78-летний Бышовец: «Чувствую себя обеспеченным человеком»

Бывший форвард сборной СССР Анатолий Бышовец высказался о богатстве.

«Будучи игроком, имел контракты с «Адидасом», участвовал в чемпионате мира и в чемпионате Европы. Понятно, что у меня были большие возможности.

То же самое касается и тренерской карьеры. Работая за рубежом, в Южной Корее, Шотландии, Португалии и Кипре, у меня были хорошие контракты. Я уже не говорю о работе в «Зените», «Локомотиве» и донецком «Шахтере».

Конечно, те цифры существенно отличаются от сегодняшних. Но зарплаты в то время, когда я играл, несмотря на то, что сначала это был любительский футбол и лишь затем профессиональный, были достаточно хорошими.

Проблема не в количестве денег, а в том, как ими распоряжаться. Я намного богаче, чем сегодняшние футболисты. Потому что мои потребности и потребности моей семьи дают мне основание чувствовать себя обеспеченным человеком.

Я не изменял себе – что будучи игроком, что работая тренером. Это вопросы благотворительности и денежной помощи. Во всех командах, где я был, проводились такие акции», – сказал Бышовец.