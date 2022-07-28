Россия и США могут произвести обмен заключенными с участием баскетболистки Грайнер

Администрация президента США Джо Байдена предложит России произвести обмен заключенными.
Американцы готовы вернуть на родину российского предпринимателя Виктора Бута, осужденного в Штатах на 25 лет по обвинению в торговле оружием.
Взамен США хотят получить Пола Уилана, приговоренного к 16 годам лишения свободы за шпионаж, и баскетболистку Бриттни Грайнер.
- 31-летняя спортсменка была задержана 17 февраля 2022 года в аэропорту Шереметьево.
- У нее нашли жидкость, содержащую гашишное масло.
- Грайнер грозит до 10 лет тюрьмы за хранение и контрабанду наркотиков.
Источник: CNN