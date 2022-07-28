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    Россия и США могут произвести обмен заключенными с участием баскетболистки Грайнер

    Администрация президента США Джо Байдена предложит России произвести обмен заключенными.

    Американцы готовы вернуть на родину российского предпринимателя Виктора Бута, осужденного в Штатах на 25 лет по обвинению в торговле оружием.

    Взамен США хотят получить Пола Уилана, приговоренного к 16 годам лишения свободы за шпионаж, и баскетболистку Бриттни Грайнер.

    • 31-летняя спортсменка была задержана 17 февраля 2022 года в аэропорту Шереметьево.
    • У нее нашли жидкость, содержащую гашишное масло.
    • Грайнер грозит до 10 лет тюрьмы за хранение и контрабанду наркотиков.

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    Источник: CNN

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +574

      3meeeD 12 минут назад

      Нах. Й мне это знать??

      0
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      Рейтинг: +5362

      TOMSON 24 минуты назад

      Фигасе.. предпринимателя на шпиона поменять хотят.
      Баскетболистку думаю исключительно для торгов добавили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3886

      Enter2006 41 минуту назад

      Так пусть Россия контраргумент заявит, и на 2ух кого хочет получить США, уже пятерых попросят!

      1
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      Рейтинг: +5810

      Давид59 1 час назад

      Где тут футбол???????

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24174

      JTherry > Давид59 56 минут назад

      тут нет футбола, тут только "честная" журналистика: сначала провокационный пост, а потом бан на неделю за высказывание по теме... если речь идет об обмене - только 1 на 1...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1743

      lek! 2 часа назад

      1 на 2 , американцы как всегда капец самые умные ))

      1
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      Рейтинг: +92

      НикКин 2 часа назад

      Бомбандир вы как желтая пресса стали

      2
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