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  • Россия и США могут произвести обмен заключенными с участием баскетболистки Грайнер

Россия и США могут произвести обмен заключенными с участием баскетболистки Грайнер

28 июля 2022, 08:30
7

Администрация президента США Джо Байдена предложит России произвести обмен заключенными.

Американцы готовы вернуть на родину российского предпринимателя Виктора Бута, осужденного в Штатах на 25 лет по обвинению в торговле оружием.

Взамен США хотят получить Пола Уилана, приговоренного к 16 годам лишения свободы за шпионаж, и баскетболистку Бриттни Грайнер.

  • 31-летняя спортсменка была задержана 17 февраля 2022 года в аэропорту Шереметьево.
  • У нее нашли жидкость, содержащую гашишное масло.
  • Грайнер грозит до 10 лет тюрьмы за хранение и контрабанду наркотиков.

Источник: CNN
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Комментарии (7)
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НикКин
1658988319
Бомбандир вы как желтая пресса стали
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lek!
1658988609
1 на 2 , американцы как всегда капец самые умные ))
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Давид59
1658990440
Где тут футбол???????
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Enter2006
1658993541
Так пусть Россия контраргумент заявит, и на 2ух кого хочет получить США, уже пятерых попросят!
Ответить
TOMSON
1658994557
Фигасе.. предпринимателя на шпиона поменять хотят. Баскетболистку думаю исключительно для торгов добавили.
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3meeeD
1658995282
Нах. Й мне это знать??
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