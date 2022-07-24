Лапорта: «История Месси и «Барселоны» еще не закончена»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал понять, что форвард Лионель Месси может вернуться в клуб. Сейчас аргентинец в «ПСЖ».

«Я думаю, надеюсь, что история Лео Месси с «Барселоной» еще не закончилась. Она все еще открыта, и мы обязаны сделать ее более красивой, чем она была раньше.

Как президент «Барсы» я чувствую себя в долгу перед Месси», – сказал Лапорта.