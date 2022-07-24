Лапорта: «История Месси и «Барселоны» еще не закончена»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал понять, что форвард Лионель Месси может вернуться в клуб. Сейчас аргентинец в «ПСЖ».
«Я думаю, надеюсь, что история Лео Месси с «Барселоной» еще не закончилась. Она все еще открыта, и мы обязаны сделать ее более красивой, чем она была раньше.
Как президент «Барсы» я чувствую себя в долгу перед Месси», – сказал Лапорта.
- Месси ушел из «Барселоны» в «ПСЖ» год назад как свободный агент.
- С «ПСЖ» Месси выиграл Лигу 1.
- Месси – воспитанник «Барселоны».
Источник: твиттер Jorge Ramos y su Banda