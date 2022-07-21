Родригао назвал свои сильные стороны

Защитник «Зенита» Родригао перечислил свои сильные стороны.

– В первом туре против «Химок» (1:1) вы смело шли вперед и поддерживали атаки сине-бело-голубых. Для вас это привычная ситуация?

– Да, потому что качественный пас — ​одна из моих сильных сторон, плюс есть техника. Надеюсь, скоро партнеры познакомятся с этой моей характеристикой и узнают, что я могу для них сделать. Учитывая неудовлетворительный результат матча, понимаю, что должен работать и помогать команде еще больше.

Жаль, что не получилось своими действиями принести «Зениту» победу, но обещаю, что всегда буду максимально требователен к себе и буду показывать лучшее, на что способен.