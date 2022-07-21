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Родригао назвал свои сильные стороны

Защитник «Зенита» Родригао перечислил свои сильные стороны.

– В первом туре против «Химок» (1:1) вы смело шли вперед и поддерживали атаки сине-бело-голубых. Для вас это привычная ситуация?

– Да, потому что качественный пас — ​одна из моих сильных сторон, плюс есть техника. Надеюсь, скоро партнеры познакомятся с этой моей характеристикой и узнают, что я могу для них сделать. Учитывая неудовлетворительный результат матча, понимаю, что должен работать и помогать команде еще больше.

Жаль, что не получилось своими действиями принести «Зениту» победу, но обещаю, что всегда буду максимально требователен к себе и буду показывать лучшее, на что способен.

  • Родригао перешел в «Зенит» из «Сочи» за 3,5 миллиона евро.
  • Он заключил с новым клубом контракт по схеме «3+1».
  • 26-летний Родригао стоит 3,5 миллиона евро.

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Источник: официальный сайт «Зенита»

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