«Есть очень позитивные моменты». Бабаев – об усилении состава ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о работе клуба на трансферном рынке.
– Есть ли какие-то подвижки по трансферам?
– Работа ведется круглосуточно. Ни для кого не секрет, какие позиции требуют усиления.
Конечно, в нынешних условиях крайне сложно привезти хороших иностранных игроков за разумные деньги. Многие просто отказываются вести переговоры с нашими клубами.
Тем не менее есть очень серьезные позитивные моменты, скрывать не буду. Надеемся, что совсем скоро сможем порадовать наших болельщиков интересными новостями.
- ЦСКА стартовал в РПЛ с домашней победы над «Уралом» (2:0).
- По данным СМИ, клуб работает над подписанием защитников Мойзеса («Интернасьонал») и Савио Антонио («Риу Аве»), а также хавбеков Виктора Мендеса («Унион Эспаньола») и Эрика Пульгара («Фиорентина»).
Источник: Sport24