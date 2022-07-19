«Есть очень позитивные моменты». Бабаев – об усилении состава ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

– Есть ли какие-то подвижки по трансферам?

– Работа ведется круглосуточно. Ни для кого не секрет, какие позиции требуют усиления.

Конечно, в нынешних условиях крайне сложно привезти хороших иностранных игроков за разумные деньги. Многие просто отказываются вести переговоры с нашими клубами.

Тем не менее есть очень серьезные позитивные моменты, скрывать не буду. Надеемся, что совсем скоро сможем порадовать наших болельщиков интересными новостями.