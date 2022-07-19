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«Манчестер Юнайтед» без Роналду выиграл все 3 товарищеских матча с общим счетом 11:2

«Манчестер Юнайтед» в ходе подготовки к новому сезону победил «Ливерпуль» (4:0), «Мельбурн Виктори» (4:1) и «Кристал Пэлас» (3:1).

Команда выиграла три товарищеских матча с общим счетом 11:2 без участия нападающего Криштиану Роналду.

Португалец пропускает тренировочный сбор из-за личных обстоятельств.

  • Летом «МЮ» сменил главного тренера, назначив Эрика тен Хага вместо Ральфа Рангника.
  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «Юнайтед» после возвращения в августе 2021 года.
  • СМИ пишут, что 37-летний форвард хочет сменить клуб.

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Источник: «Бомбардир»

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