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СБР подтвердил гибель биатлониста на Камчатке. Его вертолет разбился

В крушении вертолета «Робинсон» на Камчатке никто не выжил. Об этом сообщило МЧС.

Союз биатлонистов России подтвердил гибель биатлониста Игоря Малиновского, который управлял судном. Мужчине было 25 лет.

«Погиб многократный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский. Он обожал биатлон и авиацию. После завершения спортивной карьеры Игорь стал пилотом и работал на родной Камчатке.

16 июля вертолет, пилотом которого был Малиновский, не вышел на связь. Пропавший борт обнаружен попутным вертолетом днeм 17 июля в районе перевала Семячкова, в 13 километрах от вулкана Узон. При крушении никто не выжил, сообщает МЧС.

Вся биатлонная семья скорбит. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря», – написал СБР.

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Источник: телеграм-канал СБР

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Комментарии1
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    Рейтинг: +54

    НикКин 9 минут назад

    Бомбандир осталось криминальные новости сюда впихнуть и про политику не забудьте какое отношение биатлонист имет к футболу

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