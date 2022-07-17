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На Камчатке нашли сгоревшим вертолет, которым управлял российский биатлонист

На Камчатке найдено воздушное судно, которым управлял многократный чемпион мира среди юниоров по биатлону Игорь Малиновский. Вертолет «Робинсон» сгорел.

«Камчатскими спасателями в 13 километрах южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолeт «Робинсон», который пропал вчера со связи. Вертолeт с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов.

Вчера в районе места крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода. Компетентные органы проводят расследование и будут устанавливать причины вылета и обстоятельства крушения частного вертолета», – сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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