На Камчатке нашли сгоревшим вертолет, которым управлял российский биатлонист

На Камчатке найдено воздушное судно, которым управлял многократный чемпион мира среди юниоров по биатлону Игорь Малиновский. Вертолет «Робинсон» сгорел.

«Камчатскими спасателями в 13 километрах южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолeт «Робинсон», который пропал вчера со связи. Вертолeт с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов.

Вчера в районе места крушения вертолета наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полетов погода. Компетентные органы проводят расследование и будут устанавливать причины вылета и обстоятельства крушения частного вертолета», – сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.