В ЦСКА прокомментировали новость о смене владельца клуба

В ЦСКА отреагировали на информацию о том, что новым владельцем клуба станет инвестиционная группа «Тринфико».

«Можем подтвердить, что у ПФК ЦСКА появится новый стратегический партнeр. Спортивное направление деятельности останется без изменений – под контролем президента клуба Евгения Гинера.

Имя нового партнера мы объявим в ближайшее время после урегулирования технических нюансов сделки. Как и в случае с трансферами, такие сделки любят тишину», – сообщил директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.