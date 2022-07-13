В ЦСКА прокомментировали новость о смене владельца клуба

В ЦСКА отреагировали на информацию о том, что новым владельцем клуба станет инвестиционная группа «Тринфико».
«Можем подтвердить, что у ПФК ЦСКА появится новый стратегический партнeр. Спортивное направление деятельности останется без изменений – под контролем президента клуба Евгения Гинера.
Имя нового партнера мы объявим в ближайшее время после урегулирования технических нюансов сделки. Как и в случае с трансферами, такие сделки любят тишину», – сообщил директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.
- ЦСКА попал под санкции США как структура ВЭБа.
- ВЭБ.РФ владеет 77,63% акций московского клуба.
- ЦСКА занял 5-е место в минувшем сезоне РПЛ.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова