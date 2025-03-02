Орлов назвал лучшего игрока «Зенита» в матче с ЦСКА

Комментатор Геннадий Орлов восхищен игрой латераля «Зенита» Густаво Мантуана в матче 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).
«Конечно, был у «армейцев» отличный момент до перерыва. Но как Койта сразу не отдал пас налево, Мусаеву? Почему так затянул? В итоге Мантуан этот пас прервал.
Вот этого бразильца я бы особо отметил! Он был лучшим в составе «Зенита». Его скоростные данные сегодня впечатлили. Вернулся назад и спас команду! Там же выход был два в одного! Но он успел, молодец, физически готов хорошо.
Может быть, даже и хорошо, что сегодня «Зенит» сыграл вничью. Победа была бы несправедливой. Слишком много ошибок совершили и те, и другие», – сказал Орлов.
- Мантуан в «Зените» почти 3 года.
- 23-летний игрок стоит 3 миллиона евро.
- «Зенит» лидирует в РПЛ вместе с «Краснодаром.
Источник: «Спорт-Экспресс»