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Аршавин: «Все спартаковцы успешно играют за «Зенит»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин доволен, как экс-спартаковцы проявляют себя в Санкт-Петербурге.

«У игроков «Спартака» хорошо идет в «Зените». Владимира Быстрова не берем, он туда-сюда уходил. Артем Дзюба себя здорово проявил.

Один спартаковец уходит, другой приходит, все приучены. Может, уже поверье такое, чтобы один спартаковец должен быть в «Зените». Пока так получается и главное, что они все успешно играют за «Зенит», – сказал Аршавин.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1272

    вальтер79 35 минут назад

    ну что сказать спасибо спаму за качественых игроков)))

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    Рейтинг: +4019

    ziborock 37 минут назад

    Потому что Спартаковцы были, есть и будут, а в Зените 8 **** играют купленных на деньги налогоплательщиков всей страны!

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    Рейтинг: +16506

    paracetamol 1 час назад

    Андрюша, не подхрюкивай!

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    Рейтинг: +291

    Slavan62 1 час назад

    от это под... нул!

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