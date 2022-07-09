Аршавин: «Все спартаковцы успешно играют за «Зенит»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин доволен, как экс-спартаковцы проявляют себя в Санкт-Петербурге.

«У игроков «Спартака» хорошо идет в «Зените». Владимира Быстрова не берем, он туда-сюда уходил. Артем Дзюба себя здорово проявил.

Один спартаковец уходит, другой приходит, все приучены. Может, уже поверье такое, чтобы один спартаковец должен быть в «Зените». Пока так получается и главное, что они все успешно играют за «Зенит», – сказал Аршавин.