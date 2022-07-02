На матче за Суперкубок России будут работать четыре комментатора

«Матч ТВ» назвал комментаторов, которые будут работать на игре за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

Георгий Черданцев;

Алексей Игонин;

Михаил Поленов;

Эдуард Мор.

«Матч за Суперкубок России – большое событие для нашего телеканала, и мы вкладываем большое количество сил в его производство – как с технической, так и творческой стороны.

Поэтому мы специально для этой игры разработали новый формат комментирования, который впервые появится в эфире, – будет задействовано четыре комментатора.

Приглашенные эксперты будут анализировать игру с точки зрения профессиональных футболистов. Надеемся, что получится интересный и увлекательный репортаж, который мы продолжим на других больших соревнованиях», – рассказал глава департамента футбола и отдела комментаторов «Матч ТВ» Сергей Акулинин.