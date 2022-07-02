На матче за Суперкубок России будут работать четыре комментатора

«Матч ТВ» назвал комментаторов, которые будут работать на игре за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».
- Георгий Черданцев;
- Алексей Игонин;
- Михаил Поленов;
- Эдуард Мор.
«Матч за Суперкубок России – большое событие для нашего телеканала, и мы вкладываем большое количество сил в его производство – как с технической, так и творческой стороны.
Поэтому мы специально для этой игры разработали новый формат комментирования, который впервые появится в эфире, – будет задействовано четыре комментатора.
Приглашенные эксперты будут анализировать игру с точки зрения профессиональных футболистов. Надеемся, что получится интересный и увлекательный репортаж, который мы продолжим на других больших соревнованиях», – рассказал глава департамента футбола и отдела комментаторов «Матч ТВ» Сергей Акулинин.
Источник: «Матч ТВ»