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На матче за Суперкубок России будут работать четыре комментатора

2 июля 2022, 11:20
17

«Матч ТВ» назвал комментаторов, которые будут работать на игре за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Матч за Суперкубок России – большое событие для нашего телеканала, и мы вкладываем большое количество сил в его производство – как с технической, так и творческой стороны.

Поэтому мы специально для этой игры разработали новый формат комментирования, который впервые появится в эфире, – будет задействовано четыре комментатора.

Приглашенные эксперты будут анализировать игру с точки зрения профессиональных футболистов. Надеемся, что получится интересный и увлекательный репортаж, который мы продолжим на других больших соревнованиях», – рассказал глава департамента футбола и отдела комментаторов «Матч ТВ» Сергей Акулинин.

  • «Зенит» и «Спартак» разыграют трофей 9 июля в 19:00 мск.
  • Матч пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (17)
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vladimir-7
1656752325
Сценарий расписан и роздан комментаторам с указанием об их наказании, в случае отклонения от текста вопросов и ответов, написанных автором ... .
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Plyash
1656752945
Алексанра Елагина пригласите,он всю эту бездарную четвёрку легко заменит. Заодно и мастер-класс преподаст,который современным болтунам и не снился.
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"supermax"
1656753147
а почему не 10? десять черданцевых было бы самое то
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Play
1656753178
Двое из которых Геннадий Орлов и его вторая личность.
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НикКин
1656753326
Из Супер кубка сделали Супер позорище
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acor94
1656754797
Орлов, Гусев, Уткин, вот это было круто, а то позвали шлак какой-то снова!
Ответить
Беспонтий
1656758987
и губера в террариуме не забудьте посадить придурки чем дальше в лес тем меньше хочется смотреть этот чинизелли
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Garrincha58
1656760797
а чё не десять??? хотя сейчас не осталось ни одного более менее нормально-адекватного комментатора
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Купа Купыч
1656762202
Машки Орзул не хватает.
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НикКин
1656762214
От перемены слагаемых сумма не меняется )
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