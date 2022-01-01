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На матче за Суперкубок России будут работать четыре комментатора

«Матч ТВ» назвал комментаторов, которые будут работать на игре за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Матч за Суперкубок России – большое событие для нашего телеканала, и мы вкладываем большое количество сил в его производство – как с технической, так и творческой стороны.

Поэтому мы специально для этой игры разработали новый формат комментирования, который впервые появится в эфире, – будет задействовано четыре комментатора.

Приглашенные эксперты будут анализировать игру с точки зрения профессиональных футболистов. Надеемся, что получится интересный и увлекательный репортаж, который мы продолжим на других больших соревнованиях», – рассказал глава департамента футбола и отдела комментаторов «Матч ТВ» Сергей Акулинин.

  • «Зенит» и «Спартак» разыграют трофей 9 июля в 19:00 мск.
  • Матч пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 11:20
Комментарии10
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    Рейтинг: +2855

    acor94 13 минут назад

    Орлов, Гусев, Уткин, вот это было круто, а то позвали шлак какой-то снова!

    0
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  • ...
    Рейтинг: +16097

    Cleaner 36 минут назад

    А что не десять???

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11

    НикКин 37 минут назад

    Из Супер кубка сделали Супер позорище

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10293

    "supermax" > НикКин 33 минуты назад

    кабинетные видать хотят переплюнуть финал кубка Динамо - Спартак по антуражу вот и придумывают кто что горазд...сначала 4 коммента а потом 40 судей и все Вилковы

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4400

    mopecekca 39 минут назад

    генич нервно курит...

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +2646

    Play 40 минут назад

    Двое из которых Геннадий Орлов и его вторая личность.

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +10293

    "supermax" 40 минут назад

    а почему не 10? десять черданцевых было бы самое то

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +12976

    playsh 44 минуты назад

    Алексанра Елагина пригласите,он всю эту бездарную четвёрку легко заменит.
    Заодно и мастер-класс преподаст,который современным болтунам и не снился.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +25026

    vladimir-7 54 минуты назад

    Сценарий расписан и роздан комментаторам с указанием об их наказании, в случае
    отклонения от текста вопросов и ответов, написанных автором ... .

    0
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    Рейтинг: +2673

    Ziklop > vladimir-7 10 минут назад

    и кто же автор? тексты пишут студенты, а сверху отдают только указания и рекомендации.

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