Наумов: «Бойкоты не повлияют на отмену Fan ID. Не будут же фанаты вечно не ходить»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение фанатов столичного клуба бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID

«Все фанаты сейчас бойкотируют. Фанаты — это дружная компания. Меня не удивило такое решение — я ждал, что они его примут. Фанаты сплочeнные — они могут ссориться между собой, но когда речь об их общих интересах, то они сплачиваются. Такое уже не раз было.

Есть закон, и он принят. Когда его принимали, можно было осуждать, оспаривать, дискутировать. Сейчас закон принят — его нужно исполнять. Они решили его не исполнять — значит, не будут ходить на футбол.

Бойкоты фанатов никак не могут повлиять на отмену Fan ID. Пять стадионов оформят Fan ID, затем начнутся высказывания в прессе, что ничего не произошло, всe это легко оформляется. Как бы мы ни относились к этому закону, но он уже принят. Мы должны его принимать.

Конечно, это ущерб для нашего большого футбола. Тишина на стадионах никого не радует. Отсутствие фанатов моментально бросается в глаза. Как в коронавирус будем снова.

Рассчитываю, что в конце концов согласятся и будут ходить на стадионы. Не будут же фанаты вечно не ходить. Не думаю, что решение как-то повлияет на закон, принятый Госдумой», — сказал Наумов.