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Наумов: «Бойкоты не повлияют на отмену Fan ID. Не будут же фанаты вечно не ходить»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение фанатов столичного клуба бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID

«Все фанаты сейчас бойкотируют. Фанаты — это дружная компания. Меня не удивило такое решение — я ждал, что они его примут. Фанаты сплочeнные — они могут ссориться между собой, но когда речь об их общих интересах, то они сплачиваются. Такое уже не раз было.

Есть закон, и он принят. Когда его принимали, можно было осуждать, оспаривать, дискутировать. Сейчас закон принят — его нужно исполнять. Они решили его не исполнять — значит, не будут ходить на футбол.

Бойкоты фанатов никак не могут повлиять на отмену Fan ID. Пять стадионов оформят Fan ID, затем начнутся высказывания в прессе, что ничего не произошло, всe это легко оформляется. Как бы мы ни относились к этому закону, но он уже принят. Мы должны его принимать.

Конечно, это ущерб для нашего большого футбола. Тишина на стадионах никого не радует. Отсутствие фанатов моментально бросается в глаза. Как в коронавирус будем снова.

Рассчитываю, что в конце концов согласятся и будут ходить на стадионы. Не будут же фанаты вечно не ходить. Не думаю, что решение как-то повлияет на закон, принятый Госдумой», — сказал Наумов.

  • Fan ID на отдельных стадионах заработает уже с июля.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
  • В Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +4393

    mopecekca 9 минут назад

    наумов терпила

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    Рейтинг: +25016

    vladimir-7 22 минуты назад

    А век и ненужен. пару лет и будет достаточно, чтобы Fan ID отменили или на аренах будет расти картошка.

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    Рейтинг: +1375

    zarsm 22 минуты назад

    Ошибаешься. Скоро заскулите)

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    Рейтинг: +10902

    Алексей З 1 час назад

    Наумов , а наша ГД вечна ?
    Есть вариант , что новые люди отменят глупые законы.
    Ждать и терпеть любимая забава в России.

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