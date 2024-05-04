В «Ахмате» назвали причину четырех побед подряд

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о победной серии из четырех матчей.

В 27-м туре грозненцы победили на выезде «Краснодар» (1:0).

«За счет чего такая игра, четыре победы подряд? За счет, наверное, сплочения команды. Пока задача еще не решена. Остаются три игры, в которых надо так же выложиться на максимум и добиться положительного результата.

Влияние на чемпионскую гонку? Разве мы можем думать о «Краснодаре», когда у нас своих проблем куча? Мы решаем свои задачи. «Краснодару» желаем успехов в дальнейшем», – сказал Айдамиров.