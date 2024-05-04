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    В «Ахмате» назвали причину четырех побед подряд

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о победной серии из четырех матчей.

    «За счет чего такая игра, четыре победы подряд? За счет, наверное, сплочения команды. Пока задача еще не решена. Остаются три игры, в которых надо так же выложиться на максимум и добиться положительного результата.

    Влияние на чемпионскую гонку? Разве мы можем думать о «Краснодаре», когда у нас своих проблем куча? Мы решаем свои задачи. «Краснодару» желаем успехов в дальнейшем», – сказал Айдамиров.

    • «Ахмат» идет в РПЛ 10-м.
    • В следующем туре грозненцы сыграют с «Крыльями Советов» (10 мая).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.05.2024 21:56
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