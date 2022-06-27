«Манчестер Юнайтед» отказал «Барселоне» в трансфере Магуайра (Daily Mail)

«Барселона» предприняла попытку заполучить центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.
Каталонский клуб предложил включить 29-летнего футболиста в сделку по Френки де Йонгу.
«МЮ» отказал «Барсе» в трансфере англичанина, поскольку на него рассчитывает новый тренер команды Эрик тен Хаг.
- В прошлом сезоне Магуайр забил 2 гола в 37 матчах.
- Летом 2019 года «Юнайтед» купил его за рекордные для игроков обороны 87 миллионов евро.
- Контракт центрбека с клубом действует до июня 2025-го.
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Источник: Daily Mail