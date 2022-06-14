Дешам объяснил последнее место сборной Франции в группе Лиги наций

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре национальной команды в Лиге наций после поражения от Хорватии (0:1).

Французы занимают последнее место в группе, набрав 2 очка в 4 матчах.

Команда лишилась шансов защитить титул в Лиге наций.

Франция рискует вылететь в лигу В, если проиграет Австрии 22 сентября.

«Июнь получился очень сложным месяцем с точки зрения результатов. Нам не хватало сил в матчах с более энергичными командами.

Мы не добились успеха, мы уступали в свежести, темпе, способности бороться. Нам есть чему поучиться. Но провести серию таких матчей тяжело. Когда не хватает свежести, все усложняется.

Мы должны двигаться дальше – в новый сезон», – сказал Дешам.