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Дешам объяснил последнее место сборной Франции в группе Лиги наций

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре национальной команды в Лиге наций после поражения от Хорватии (0:1).

  • Французы занимают последнее место в группе, набрав 2 очка в 4 матчах.
  • Команда лишилась шансов защитить титул в Лиге наций.
  • Франция рискует вылететь в лигу В, если проиграет Австрии 22 сентября.

«Июнь получился очень сложным месяцем с точки зрения результатов. Нам не хватало сил в матчах с более энергичными командами.

Мы не добились успеха, мы уступали в свежести, темпе, способности бороться. Нам есть чему поучиться. Но провести серию таких матчей тяжело. Когда не хватает свежести, все усложняется.

Мы должны двигаться дальше – в новый сезон», – сказал Дешам.

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Источник: Foot Mercato

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