Гасперини останется в «Аталанте»: «Я не созывал никакую пресс-конференцию»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.
«В последние дни я читаю о себе какие-то странные вещи. Я не созывал никакую пресс-конференцию, это дезинформация. Я не собираюсь уходить в отставку», — заявил Гасперини.
- Гасперини возглавляет «Аталанту» с июня 2016 года.
- В прошедшем сезоне команда финишировала на 8-м месте в Серии А и не попала в еврокубки.
- За итальянский клуб выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук.
Источник: Tuttomercatoweb