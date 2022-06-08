Гасперини останется в «Аталанте»: «Я не созывал никакую пресс-конференцию»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.

«В последние дни я читаю о себе какие-то странные вещи. Я не созывал никакую пресс-конференцию, это дезинформация. Я не собираюсь уходить в отставку», — заявил Гасперини.