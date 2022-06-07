Опубликован предварительный календарь ЛЧ на сезон-2022/23

УЕФА представил предварительный календарь Лиги чемпионов на следующий сезон.
Турнир стартует 21 июня 2022 года, а завершится 10 июня 2023 года.
- Квалификация: 21 июня – 24 августа 2022 года;
- 1-й тур группового этапа: 6 и 7 сентября 2022 года;
- 2-й тур группового этапа: 13 и 14 сентября 2022 года;
- 3-й тур группового этапа: 4 и 5 октября 2022 года;
- 4-й тур группового этапа: 11 и 12 октября 2022 года;
- 5-й тур группового этапа: 25 и 26 октября 2022 года;
- 6-й тур группового этапа: 1 и 2 ноября 2022 года;
- Первые матчи 1/8 финала: 14, 15, 21 и 22 февраля;
- Ответные матчи 1/8 финала: 7, 8, 14 и 15 марта 2023 года;
- Первые матчи 1/4 финала: 11 и 12 апреля 2023 года;
- Ответные матчи 1/4 финала: 18 и 19 апреля 2023 года;
- Первые матчи 1/2 финала: 9 и 10 мая 2023 года;
- Ответные матчи 1/2 финала: 16 и 17 мая 2023 года;
- Финал: 10 июня 2023 года.
Источник: сайт УЕФА