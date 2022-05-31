Куртуа, Бензема, Де Брюйне и Мбаппе – в символической сборной Лиги чемпионов

УЕФА назвал символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2021/22.
В состав вошли по четыре игрока из «Реала» и «Ливерпуля».
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);
Защитники: Эндрю Робертсон, Вирджил Ван Дейк, Трент Александер-Арнольд (все – «Ливерпуль»), Антонио Рюдигер («Челси»);
Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
Нападающие: Винисиус, Карим Бензема (оба – «Реал»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
- «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 14-й раз.
- Мадридцы обыграли в финале «Ливерпуль» со счетом 1:0.
- Лучшим игроком турнира признан Карим Бензема.
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Источник: твиттер Лиги чемпионов