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На финал ЛЧ не попали 2700 фанатов с билетами. Власти Франции просят УЕФА выплатить компенсацию

2700 фанатов с билетами не попали на финал Лиги чемпионов из-за беспорядков перед стадионом «Стад де Франс».

  • Матч в Париже был отложен на 36 минут из-за беспорядков, которые устроили безбилетники.
  • На игру пробрались тысячи фанатов без билетов.
  • Многие обладатели билетов остались за пределами арены.

«Правительство обратилось к УЕФА с просьбой о том, чтобы 2700 человек, которые не смогли присутствовать на матче, получили компенсацию», – заявила министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

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Источник: RMC Sport

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Комментарии5
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    Рейтинг: +13764

    Fusballer 25 минут назад

    Обалденная организация.

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    Рейтинг: +15733

    Cleaner 48 минут назад

    Лягушатники СЕЛИ В ЛУЖУ.

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    Рейтинг: +24339

    bset 51 минуту назад

    Если бы такое случилось в США, эти 2700 стали бы миллионерами)

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    Рейтинг: +15733

    Cleaner > bset 47 минут назад

    А вот в России такого безобразия бы НЕ СЛУЧИЛОСЬ!

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    Рейтинг: +2637

    acor94 > bset 36 минут назад

    Они и так там все миллионеры, если их доход в рубли перевести))

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