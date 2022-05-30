На финал ЛЧ не попали 2700 фанатов с билетами. Власти Франции просят УЕФА выплатить компенсацию

2700 фанатов с билетами не попали на финал Лиги чемпионов из-за беспорядков перед стадионом «Стад де Франс».

Матч в Париже был отложен на 36 минут из-за беспорядков, которые устроили безбилетники.

На игру пробрались тысячи фанатов без билетов.

Многие обладатели билетов остались за пределами арены.

«Правительство обратилось к УЕФА с просьбой о том, чтобы 2700 человек, которые не смогли присутствовать на матче, получили компенсацию», – заявила министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

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