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Петржела: «Не стоило переносить финал Лиги чемпионов из России!»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал организацию финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (0:1).

«К сожалению, не видел, что происходило в Париже перед матчем – только лишь читал. Наверное, так бывает перед большими играми. Мы могли провести финал в Петербурге… Не стоило переносить игру из России! Сейчас ситуация, когда все ругают русских. Что тут сделаешь», – сказал Петржела.

  • На матч проникли тысячи безбилетников.
  • Перед матчем были беспорядки с применением слезоточивого газа.
  • Изначально финал должен был проводиться в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16805

    Garrincha58 45 минут назад

    зачем нам эти беспорядки

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