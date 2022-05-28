Линекер – о финале ЛЧ: «Не уверен, что организация может быть хуже»

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер раскритиковал организацию финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». Встреча началась с задержкой в 36 минут.

«Я не уверен, что возможно организовать событие хуже, даже если постараться. Абсолютно беспорядочно и опасно», – написал Линекер.

На матч проникли тысячи безбилетников.

Перед матчем были беспорядки с применением слезоточивого газа.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.

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