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Линекер – о финале ЛЧ: «Не уверен, что организация может быть хуже»

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер раскритиковал организацию финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». Встреча началась с задержкой в 36 минут.

«Я не уверен, что возможно организовать событие хуже, даже если постараться. Абсолютно беспорядочно и опасно», – написал Линекер.

  • На матч проникли тысячи безбилетников.
  • Перед матчем были беспорядки с применением слезоточивого газа.
  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.

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Источник: твиттер Гари Линекера

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28.05.2022 23:37
Комментарии1
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    Рейтинг: +3279

    Enter2006 2 часа назад

    Ну как же? Это же "безопасная демократическая очень дружелюбная" Европа ))

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