Полицейские и стюарды пострадали в ходе беспорядков перед финалом ЛЧ

Беспорядки перед финалом Лиги чемпионов не прошли без последствий. Полицейские и стюарды пострадали.

Неразбериха перед игрой «Ливерпуль» – «Реал» была вызвана некорректной работой пропускной системы. На игру пробрались тысячи безбилетников, в то время как обладатели билетов остались за пределами арены.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.

«Ливерпуль» не брал Лигу чемпионов 3 года.

«Реал» выигрывал ЛЧ последний раз в 2018 году, победив в финале «Ливерпуль».

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