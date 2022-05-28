Полицейские и стюарды пострадали в ходе беспорядков перед финалом ЛЧ

Беспорядки перед финалом Лиги чемпионов не прошли без последствий. Полицейские и стюарды пострадали.
Неразбериха перед игрой «Ливерпуль» – «Реал» была вызвана некорректной работой пропускной системы. На игру пробрались тысячи безбилетников, в то время как обладатели билетов остались за пределами арены.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.
- «Ливерпуль» не брал Лигу чемпионов 3 года.
- «Реал» выигрывал ЛЧ последний раз в 2018 году, победив в финале «Ливерпуль».
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Источник: телеграм-канал Василия Конова