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Полицейские и стюарды пострадали в ходе беспорядков перед финалом ЛЧ

Беспорядки перед финалом Лиги чемпионов не прошли без последствий. Полицейские и стюарды пострадали.

Неразбериха перед игрой «Ливерпуль» – «Реал» была вызвана некорректной работой пропускной системы. На игру пробрались тысячи безбилетников, в то время как обладатели билетов остались за пределами арены.

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Источник: телеграм-канал Василия Конова

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28.05.2022 22:59
Комментарии1
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    Рейтинг: +2427

    волчарик 2 часа назад

    Зато в Питере современных дебилов меньше.

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