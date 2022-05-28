Президент УЕФА Чеферин – о Бензема: «Возможно, самый недооцененный футболист в истории»

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о нападающем «Реала» Кариме Бензема.

«Конечно, он один из лучших игроков в мире. Вероятно, лучший центрфорвард мира на сегодняшний день. И, возможно, самый недооцененный футболист в истории.

Бензема всегда был в тени других игроков, но теперь мы видим, что он невероятен», – сказал Чеферин.

Француз в этом сезоне забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 45 матчах.

«Реал» победил в Примере и сегодня сыграет в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Бензема – лучший бомбардир и чемпионата Испании, и ЛЧ.

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