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Президент УЕФА Чеферин – о Бензема: «Возможно, самый недооцененный футболист в истории»

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о нападающем «Реала» Кариме Бензема.

«Конечно, он один из лучших игроков в мире. Вероятно, лучший центрфорвард мира на сегодняшний день. И, возможно, самый недооцененный футболист в истории.

Бензема всегда был в тени других игроков, но теперь мы видим, что он невероятен», – сказал Чеферин.

  • Француз в этом сезоне забил 44 гола и сделал 15 ассистов в 45 матчах.
  • «Реал» победил в Примере и сегодня сыграет в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
  • Бензема – лучший бомбардир и чемпионата Испании, и ЛЧ.

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Источник: Le Figaro

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