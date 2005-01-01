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«Реал» назвал заявку команды на финал Лиги чемпионов

Пресс-служба «Реала» опубликовала список футболистов, которые отправились в Париж на финал Лиги чемпионов.

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Тони Фуидиас;

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Начо, Марсело, Ферлан Менди;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Лукас Васкес, Дани Себальос, Иско, Эдуардо Камавинга;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Лука Йович, Гарет Бэйл, Винисиус Жуниор, Родриго, Мариано Диас.

  • В финале ЛЧ «Реал» сыграет с «Ливерпулем».
  • Матч состоится в субботу, 28 мая, в 22:00 мск.

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Источник: твиттер «Реала»

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