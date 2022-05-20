Клопп – о чемпионском параде «Ливерпуля»: «У нас уже достаточно поводов. Без разницы, что думают другие»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о чемпионском параде команды.

«У нас уже достаточно поводов для празднования: Кубок лиги, Кубок Англии и все, что еще можно выиграть.

У нас не было парада два года назад, когда мы стали чемпионами. Я рад, что теперь мы можем выполнить то, что обещали.

Мне без разницы, что думают другие», – сказал Клопп.

Празднование пройдет 29 мая в Ливерпуле вне зависимости от результатов клуба в Лиге чемпионов и АПЛ.

«Ливерпуль» идет на 2-м месте в АПЛ.

Отставание от «Ман Сити» – 1 очко.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?