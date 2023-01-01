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Клопп – о чемпионском параде «Ливерпуля»: «У нас уже достаточно поводов. Без разницы, что думают другие»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о чемпионском параде команды.

«У нас уже достаточно поводов для празднования: Кубок лиги, Кубок Англии и все, что еще можно выиграть.

У нас не было парада два года назад, когда мы стали чемпионами. Я рад, что теперь мы можем выполнить то, что обещали.

Мне без разницы, что думают другие», – сказал Клопп.

  • Празднование пройдет 29 мая в Ливерпуле вне зависимости от результатов клуба в Лиге чемпионов и АПЛ.
  • «Ливерпуль» идет на 2-м месте в АПЛ.
  • Отставание от «Ман Сити» – 1 очко.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер Джеймса Пирса

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