Гендиректор «Зенита» Медведев – об интересе к Тюкавину: «Это агентские игры»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о желании клуба усилиться форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным.

«Действительно ли «Зенит» интересуется Тюкавиным? Это агентские игры», – сказал Медведев.

Тюкавин забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 34 матчах этого сезона.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.

Рыночная стоимость нападающего – 7 миллионов евро.

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