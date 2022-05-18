Колумбийцы – лидеры по голам в финалах Лиги Европы

В эти минуты проходит финал Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс». У немцев на 69-й минуте забил Рафаэль Борре.

Итого теперь в финалах Лиги Европы было шесть голов в исполнении колумбийских футболистов. Это рекорд (столько же мячей у испанцев).

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Севилье.

Борре перешел в «Айнтрахт» летом из «Ривер Плейта» как свободный агент.

Игрок стоит 17 миллионов евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?