Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

Ребров: «Спартаку» вернется за матч с «Зенитом»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров оставил пост после последнего домашнего матча команды в сезоне – против «Зенита» в 29-м туре РПЛ (1:1).

«Всем спасибо за сегодня! На заключительной домашней игре сезона было круто.

Уверен: нам вернeтся за сегодня.

Очень хочется, чтобы в следующем сезоне наш красно-белый дом заполнялся до отказа!» – написал Ребров.

  • В последнем туре РПЛ «Спартак» 21 мая сыграет с «Химками».
  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
  • 29 мая «Спартак» сыграет с «Динамо» в финале Кубка России.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Быстров: «Тот, кто считает пенальти «Зенита» в игре со «Спартаком» несправедливым, вообще не разбирается в футболе»
Судья Федотов: «Зенит» по правилам должен был перебить пенальти в игре со «Спартаком» из-за Дзюбы»
Червиченко: «У «Спартака» не хватило мастерства даже на такой вальяжный «Зенит». Игра москвичей примитивна» 1
Источник: телеграм-канал Артема Реброва

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

15.05.2022 23:33
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11