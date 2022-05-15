Ребров: «Спартаку» вернется за матч с «Зенитом»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров оставил пост после последнего домашнего матча команды в сезоне – против «Зенита» в 29-м туре РПЛ (1:1).

«Всем спасибо за сегодня! На заключительной домашней игре сезона было круто.

Уверен: нам вернeтся за сегодня.

Очень хочется, чтобы в следующем сезоне наш красно-белый дом заполнялся до отказа!» – написал Ребров.

В последнем туре РПЛ «Спартак» 21 мая сыграет с «Химками».

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

29 мая «Спартак» сыграет с «Динамо» в финале Кубка России.

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