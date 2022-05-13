Бензема забил 44 гола в 44 матчах за «Реал» в этом сезоне. Он обошел Ди Стефано и Санчеса

Нападающий «Реала» Крим Бензема отличился в матче 36-го тура Примеры против «Леванте» (6:0).

33-летний француз забил 44 гола в 44 матчах за «Реал» в этом сезоне.

Француз обошел Альфредо Ди Стефано и Уго Санчеса по количеству голов за один сезон в составе мадридского клуба. Они забили по 43 гола в сезонах-1956/57 и 1986/87 соответственно.

Рекордсмен «Реала» по забитым мячам за один сезон – Криштиану Роналду (61).

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