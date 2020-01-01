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Модрич отдал 3 ассиста в матче с «Леванте» – впервые в Примере после Месси в 2020 году

Полузащитник «Реала» Лука Модрич отдал три голевые передачи в матче против «Леванте» (6:0).

36-летний хорват – первый игрок в Примере после Лионеля Месси, сделавший три ассиста в одной игре. Экс-игрок «Барселоны» в последний раз сделал это в феврале 2020 года в матче с «Бетисом» (3:2).

  • Модрич сделал все 3 ассиста в первом тайме.
  • Это первый хет-трик из голевых передач в текущем розыгрыше испанского чемпионата.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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