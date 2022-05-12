АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Арсенал» и сократил отставание от 4-го места до 1 очка

В перенесенном матче 22-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» дома крупно обыграл «Арсенал» со счетом 3:0.

Победу в дерби команде Антонио Конте принесли дубль Гарри Кейна и гол Хын-Мин Сона.

Гости с 33-й минуты играли вдесятером после удаления Роба Холдинга.

«Арсенал» остался на четвертом месте в таблице АПЛ, а «Тоттенхэм» идет пятым, отставая от конкурента на одно очко.

Англия. АПЛ. 22-й тур

Тоттенхэм – Арсенал – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Кейн, 22 (с пенальти); 2:0 – Кейн, 37; 3:0 – Сон, 47.

Удаление: нет – Холдинг, 33.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?