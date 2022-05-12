Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Арсенал» и сократил отставание от 4-го места до 1 очка

В перенесенном матче 22-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» дома крупно обыграл «Арсенал» со счетом 3:0.

Победу в дерби команде Антонио Конте принесли дубль Гарри Кейна и гол Хын-Мин Сона.

Гости с 33-й минуты играли вдесятером после удаления Роба Холдинга.

«Арсенал» остался на четвертом месте в таблице АПЛ, а «Тоттенхэм» идет пятым, отставая от конкурента на одно очко.

Англия. АПЛ. 22-й тур

Тоттенхэм – Арсенал – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Кейн, 22 (с пенальти); 2:0 – Кейн, 37; 3:0 – Сон, 47.

Удаление: нет – Холдинг, 33.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Холдинг – автор самого раннего удаления в дерби «Арсенала» и «Тоттенхэма» за последние десять лет
Селюк: «Туре сказал, что я не его агент? Хм... Ну хорошо» 4
Яя Туре: «Мистер Селюк – не мой агент» 2
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

12.05.2022 23:38
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11