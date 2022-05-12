Отступные Холанда в «Ман Сити» – 150 миллионов. Опцию выкупа можно активировать в 2024 году

В контракте Эрлинга Холанда с «Манчестер Сити» прописаны отступные в размере 150 миллионов евро, сообщает Bild.

Опцию выкупа можно будет активировать по истечении двух лет соглашения Холанда с английским клубом.

Сообщалось, что сделка обойдется «Манчестер Сити» в 250 миллионов евро, включая зарплату.

Холанд заключит с новым клубом контракт до 2027 года.

Он забил 85 голов и сделал 23 ассиста в 88 матчах за «Боруссию».

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