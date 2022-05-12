В Россию привезли станки из Пакистана, чтобы самостоятельно производить мячи (Сергей Егоров)

Стало известно, как в России могут решить проблему с поставками футбольной экипировки.

«Наши предприимчивые ребята привезли несколько станков из Пакистана. И если adidas/Nike не желают сотрудничать, мячи сделают без их брендинга – на мяч нанесут бренд, например, букмекерской компании.

Проблемы будут с бутсами. Сами мы их не сделаем. Значит, придется возить методом «в мешках». Были бы деньги», – написал журналист Сергей Егоров в телеграме.

Ранее Nike прекратил сотрудничество со «Спартаком».

Московский клуб недосчитается около 500 миллионов рублей в год.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?