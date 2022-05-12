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  • В Россию привезли станки из Пакистана, чтобы самостоятельно производить мячи (Сергей Егоров)

В Россию привезли станки из Пакистана, чтобы самостоятельно производить мячи (Сергей Егоров)

12 мая 2022, 16:03
17

Стало известно, как в России могут решить проблему с поставками футбольной экипировки.

«Наши предприимчивые ребята привезли несколько станков из Пакистана. И если adidas/Nike не желают сотрудничать, мячи сделают без их брендинга – на мяч нанесут бренд, например, букмекерской компании.

Проблемы будут с бутсами. Сами мы их не сделаем. Значит, придется возить методом «в мешках». Были бы деньги», – написал журналист Сергей Егоров в телеграме.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (17)
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Олег1204
1652361768
Ну норм, если правда
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nominum
1652362979
Из Пакистана!!! У нас что, нет возможностей какие-то с.р.а.ные мячики и бутсы делать?
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Enter2006
1652363361
Вот тебе и вся правда про "импортозамещение". Разворовали страну и развалили заводы. Дошло до того, что даже Матвиенко (председатель совета федерации РФ) призналась, что в РФ даже гвозди не могут сделать сейчас, хотя металла навалом, но гвозди все импортные.
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jek718875
1652366570
Пусть в лаптях играют, зато в своих
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lipatov32
1652367709
Бензоколонка! Чего вы ждали? Дальше будет ещё веселее!!!!
Ответить
gor77
1652368253
Зашибись!!! Теперь у нас снова появятся мячи и прочая "спортивная атрибутика" фирмы Abibas-Adibas-Addidas!)))))))))))))))))))))))))))) Спасибо китайцам из 90-х!))))))))))
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Я-МЯСО
1652369162
Между прочим, в Пакистане делают одни из лучших мячей. Не так все печально.
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Ziklop
1652371642
шить у нас обувь не умеют? угробили все заводы, станков не делаем обувь не шьём.
Ответить
neveldomha
1652378478
А пакистанцев привезли?
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Stavr007
1652379550
привезти станки не значит начать производство, пи...ть не мешки ворочать, когда сделают, тогда и можно оценить будет
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