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В Россию привезли станки из Пакистана, чтобы самостоятельно производить мячи (Сергей Егоров)

Стало известно, как в России могут решить проблему с поставками футбольной экипировки.

«Наши предприимчивые ребята привезли несколько станков из Пакистана. И если adidas/Nike не желают сотрудничать, мячи сделают без их брендинга – на мяч нанесут бренд, например, букмекерской компании.

Проблемы будут с бутсами. Сами мы их не сделаем. Значит, придется возить методом «в мешках». Были бы деньги», – написал журналист Сергей Егоров в телеграме.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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Сегодня, 16:03
Комментарии12
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    Рейтинг: +17

    Я-МЯСО 14 минут назад

    Между прочим, в Пакистане делают одни из лучших мячей. Не так все печально.

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    Рейтинг: +5290

    rash1959 > Я-МЯСО 8 минут назад

    Это делают там, а что получится тут??? У нас же свой "велосипед", с квадратными колёсами. А ещё пугает, что "привезли несколько станков", т.е нашли на свалке, или спи....ли.

    0
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    Рейтинг: +1671

    gor77 29 минут назад

    Зашибись!!! Теперь у нас снова появятся мячи и прочая "спортивная атрибутика" фирмы Abibas-Adibas-Addidas!)))))))))))))))))))))))))))) Спасибо китайцам из 90-х!))))))))))

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    Рейтинг: +2903

    Enter2006 > gor77 21 минуту назад

    Назад в 90тые обеспечен, но народ простой не виноват что во главах государства - ё.б.н.у.л.и.с.ь.! А достанется как обычно - простому народу.. ((

    0
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    Рейтинг: +358

    lipatov32 38 минут назад

    Бензоколонка! Чего вы ждали? Дальше будет ещё веселее!!!!

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    Рейтинг: +900

    jek718875 57 минут назад

    Пусть в лаптях играют, зато в своих

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    Рейтинг: +2903

    Enter2006 1 час назад

    Вот тебе и вся правда про "импортозамещение". Разворовали страну и развалили заводы. Дошло до того, что даже Матвиенко (председатель совета федерации РФ) призналась, что в РФ даже гвозди не могут сделать сейчас, хотя металла навалом, но гвозди все импортные.

    3
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    Рейтинг: +17392

    Persona_non_Grata > Enter2006 1 час назад

    Это брехня - 80 % наши и 20 % белорусские ! , но с остальным согласен (((

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    Рейтинг: +1796

    nominum 1 час назад

    Из Пакистана!!! У нас что, нет возможностей какие-то с.р.а.ные мячики и бутсы делать?

    3
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    Рейтинг: +2903

    Enter2006 > nominum 1 час назад

    Есть, но "бункерный" 20 лет назад обещал слезть с "нефтяной иглы". До сих пор слезает. Также как и обещал не увеличивать пенсионный возраст и не менять конституцию...

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    Рейтинг: +1874

    Олег1204 2 часа назад

    Ну норм, если правда

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    Рейтинг: +17392

    Persona_non_Grata > Олег1204 1 час назад

    Это прорыв !!!

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