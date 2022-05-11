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  • Экс-агент Абрамов: «Зениту» помог крепко стоять на ногах Владимир Владимирович. Спасибо ему»

Экс-агент Абрамов: «Зениту» помог крепко стоять на ногах Владимир Владимирович. Спасибо ему»

11 мая 2022, 07:42
40

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов сказал, кому должен быть благодарен «Зенит» за чемпионства. Вероятно, он имеет в виду президента России Владимира Путина.

«В Санкт-Петербурге одна команда и болеют только за нее. Я не думаю, что это хорошо. Просто так получилось.

Спасибо Владимиру Владимировичу, который помог «Зениту» крепко стоять на ногах», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • У «Зенита» 9 чемпионств.
  • Команда взяла РПЛ 4 раза подряд.
  • Ближайший соперник – «Спартак».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Путин Владимир
Комментарии (40)
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(Меня за банили)
1652246564
Да и так знали все. Противно такой чемпионат наблюдать.
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Viper for CSKA
1652247775
Кто бы сомневался. Футбол в РФ под стать политике. Кстати Абрамов Миллера ещё забыл поблагодарить. Надо бы исправить, а то обидится. Как Дзюбиньо на Генича.
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NewLife
1652248752
Напомнил: "спасибо тов Сталину за наше счастливое детство".
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JTherry
1652250834
Абрамов белым по черному - Путин приказал "сделать" чемпионом зенит...)
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Ганнибал Лектор
1652251959
Формулировка "Газпром за деньги населения купил чемпионства Зенита" сменилась более масштабной - Путин назначил Зенит чемпионом. По сути это означает, что по мнению всех адептов такого аргумента всё тот же Путин назначил их, адептов, слабоумными. Кто хочет - ищет возможность, кто не хочет - ищет причину. Абрамов и ко причину нашли - советую продолжать в неё верить. Главное - делать это искренне.
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Павелий
1652252649
А я ещё напомню, что долгое время президент России (в 2008-2012 годах) Д.А. Медведев был председателем московского отделения болельщиков Зенита.
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Plyash
1652253145
Читаешь всё это и понимаешь,что самый честный у нас Абрамович Рома,которому не дали купить клуб в своём Отечестве,на тот момент Торпедо,так он купил Челси и сделал его мировой величиной.И любой другой клуб сделал бы звездой,в том числе наш автозавод.Потому,что деньги и душу вкладывал свои,а не чужие.И на Чукотке его вспоминают с благодарностью.А про народные деньги давайте вспомним таких,как Чубайс,Сердюков,которых не счесть,а не таких,как ВВП или РАА.У нас по жизни команды могут существовать спокойно под "прикрытием" либо олигарха со своим концерном или синдикатом на уровне государства,либо бизнесменов,типа Галицкого и похожего на него Федуна.РАА - образец. Всем Спартачам желаю сегодня выхода в финал. P.S. РАА(Роман Аркадьевич Абрамович).
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Artemka444
1652257342
Интресно а вашим всем командам что мешает пинать мяч лучше чем Зенит или вам тоже ВВП приказал
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BRO_football
1652262638
Это уже давно было понятно, для кого существует Зенит в Питере и для кого были организованы эти 4 подряд победы в РПЛ. Другие клубы, судя по всему, тоже Путин подговорил, чтобы они Зениту проигрывали, а с недавних пор и Сочи тоже. Так ведь это работает?
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maygli
1652263231
Можно, что угодно здесь говорить, но Зенит выиграл кубок УЕФА. А потом обыграл и победителя ЛЧ выиграв суперкубок УЕФА. Эти победы доказывают, что Зенит в 2008 г. был лучшим европейским клубом. Это факт, а остальное всё словоблудие.
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