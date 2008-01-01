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Экс-агент Абрамов: «Зениту» помог крепко стоять на ногах Владимир Владимирович. Спасибо ему»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов сказал, кому должен быть благодарен «Зенит» за чемпионства. Вероятно, он имеет в виду президента России Владимира Путина.

«В Санкт-Петербурге одна команда и болеют только за нее. Я не думаю, что это хорошо. Просто так получилось.

Спасибо Владимиру Владимировичу, который помог «Зениту» крепко стоять на ногах», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • У «Зенита» 9 чемпионств.
  • Команда взяла РПЛ 4 раза подряд.
  • Ближайший соперник – «Спартак».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 07:42
Комментарии26
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    Рейтинг: +5294

    Павелий 21 секунду назад

    А я ещё напомню, что долгое время президент России (в 2008-2012 годах) Д.А. Медведев был председателем московского отделения болельщиков Зенита.

    0
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    Рейтинг: +6015

    Ганнибал Лектор 11 минут назад

    Формулировка "Газпром за деньги населения купил чемпионства Зенита" сменилась более масштабной - Путин назначил Зенит чемпионом. По сути это означает, что по мнению всех адептов такого аргумента всё тот же Путин назначил их, адептов, слабоумными.
    Кто хочет - ищет возможность, кто не хочет - ищет причину. Абрамов и ко причину нашли - советую продолжать в неё верить. Главное - делать это искренне.

    0
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    Рейтинг: +10120

    Alekxei Z. 30 минут назад

    Ну это же всем здравомыслящим ясно.
    "Расцвет" Зенита начался с переезда Газпрома в Питер и назначением главного в корпорации путинской "шестёрки" Миллера.
    Это ФАКТ против которого не попрёшь.

    5
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    Рейтинг: +6015

    Ганнибал Лектор > Alekxei Z. 5 минут назад

    Не согласен. Расцвет Зенита начался в 2001 году, за 5 лет до прихода огромных денег Газпрома.
    Ещё во времена Ю.А.Морозова в составе команды заиграла плеяда талантливых пацанов, составивших костяк сборной, добившейся максимальных в российской истории результатов (бронза-2008).
    Глупо это отрицать, ведь до "прихода путинской шестёрки в Питер" мясной костяк в сборной таких результатов не давал.
    Зенит, с приходом денег, стал конкурентным. Трудно просто взять это и признать. Проще говорить про коррупцию, заговоры и т. п

    1
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    Рейтинг: +22502

    JTherry 30 минут назад

    Абрамов белым по черному - Путин приказал "сделать" чемпионом зенит...)

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    Рейтинг: +14374

    Barmaleushka 59 минут назад

    Сколько веры словам б/ушного агента . Хоть за сатаной готовы пойти , лишь бы про Зенит гамно говорил )))

    2
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    Рейтинг: +7335

    R_a_i_n > Barmaleushka 57 минут назад

    по сути он прав

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    Рейтинг: +14852

    ilichkadr > R_a_i_n 47 минут назад

    В чём именно суть? Суть в том, что болеем за местную команду? Извращение, это когда живешь в Жмеринке, а болеешь за Барсу.
    Это не боление, а подмена значений, смешивание понятий, сознательное допущение различных логических ошибок.

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    Рейтинг: +7335

    R_a_i_n > ilichkadr 17 минут назад

    Суть в том, что Владимир Владимирович помог Зениту крепко стоять на ногах. Всё, что ты написал выше, это твоё личное мнение, не имеющее к делу никакого отношения.

    0
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    Рейтинг: +16148

    paracetamol 59 минут назад

    Хотя одна команда у нас путняя, все остальные барахло!

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    Рейтинг: +13799

    NewLife 1 час назад

    Напомнил: "спасибо тов Сталину за наше счастливое детство".

    1
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    Рейтинг: +6028

    Viper for CSKA 1 час назад

    Кто бы сомневался. Футбол в РФ под стать политике. Кстати Абрамов Миллера ещё забыл поблагодарить. Надо бы исправить, а то обидится. Как Дзюбиньо на Генича.

    4
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    Рейтинг: +14852

    ilichkadr > Viper for CSKA 1 час назад

    Назови страну, где футбол НЕ под стать политике?

    1
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    Рейтинг: +419

    (Меня за банили) 1 час назад

    Да и так знали все. Противно такой чемпионат наблюдать.

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    Рейтинг: +14852

    ilichkadr > (Меня за банили) 1 час назад

    А чтож наблюдаешь, любопытство превозмогло?

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    Рейтинг: +7335

    R_a_i_n > ilichkadr 1 час назад

    а разве есть альтернатива?

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    Рейтинг: +14852

    ilichkadr > R_a_i_n 1 час назад

    Ну, так и я о том же. А то сразу противно. По мне так если противно. то не смотри.

    1
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    Рейтинг: +14374

    Barmaleushka > ilichkadr 1 час назад

    ВВП до Зенита дела нет , зато ФК Заремак он и поздравляет и Алекперова награждает и баба ихняя юридически неприкасаемая ...
    Но вброс случился и всякие кастрюлеголовые и сделанныеиздерева "дубины" , скоро набегут сюда "повозмущаться" .

    1
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    Рейтинг: +7335

    R_a_i_n > ilichkadr 1 час назад

    Ну если реально противно? А смотреть или нет, это в в меру своей зависимости. Для многих родной клуб сродни наркотику.

    1
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    Рейтинг: +24578

    vladimir-7 > ilichkadr 1 час назад

    Осталась только наша футбольная порнуха, а смотреть придурков,
    участвующих на ТВ в передаче Маски, совсем нет никакого желания.

    0
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    Рейтинг: +14852

    ilichkadr > R_a_i_n 56 минут назад

    Нет выбора кого смотреть? Выбор есть всегда. Противно обсуждать извращенный высер бывшего "футбольного агента".
    Брякнул очередное непотребное, а такие же как он подхватили.

    0
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    Рейтинг: +362

    Сделаны из Дерева > Barmaleushka 54 минуты назад

    Речь о бомжатнике,а ты про Спартак!
    Срочно на магазин беги за пойлом,только бери дороже 17 рублей))))

    1
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    Рейтинг: +7335

    R_a_i_n > ilichkadr 47 минут назад

    но тем не менее ты обсуждаешь, хоть и противно тебе

    1
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    Рейтинг: +14852

    ilichkadr > R_a_i_n 31 минуту назад

    Я не обсуждаю высеры как бывших. так и действующих агентов. Их недалёкость действительно раздражает, тем самым давая повод для рассуждений таким же недалёким.
    P.S. Болеть надо за своих, а не воротить нос от собственного творения.

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    Рейтинг: +7335

    R_a_i_n > ilichkadr 22 минуты назад

    Как не обсуждаешь))) А что же ты сейчас делаешь, дружище)))

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    Рейтинг: +362

    Сделаны из Дерева 2 часа назад

    Тянут бледно голубых всей страной! ПОЗОР.
    А в европе над баклажанами смеются все!

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