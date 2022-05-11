Бывший футбольный агент Владимир Абрамов сказал, кому должен быть благодарен «Зенит» за чемпионства. Вероятно, он имеет в виду президента России Владимира Путина.
«В Санкт-Петербурге одна команда и болеют только за нее. Я не думаю, что это хорошо. Просто так получилось.
Спасибо Владимиру Владимировичу, который помог «Зениту» крепко стоять на ногах», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».
- У «Зенита» 9 чемпионств.
- Команда взяла РПЛ 4 раза подряд.
- Ближайший соперник – «Спартак».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Бомбардир.ру