Бывший футбольный агент Владимир Абрамов сказал, кому должен быть благодарен «Зенит» за чемпионства. Вероятно, он имеет в виду президента России Владимира Путина.

«В Санкт-Петербурге одна команда и болеют только за нее. Я не думаю, что это хорошо. Просто так получилось.

Спасибо Владимиру Владимировичу, который помог «Зениту» крепко стоять на ногах», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

У «Зенита» 9 чемпионств.

Команда взяла РПЛ 4 раза подряд.

Ближайший соперник – «Спартак».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?