Широков: «Захочет ли сам Дзюба перейти в «Црвену Звезду»?

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал возможный переход нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Трудно сказать, позволит ли уровень Дзюбы заиграть ему в «Црвене». Я давно не видел «Црвену Звезду». Наверное, позволит. Захочет ли сам Артeм ехать?

Что касается его приобретения для помощи в попадании в Лигу чемпионов, то опыт выступления там у Дзюбы, может, и есть. А есть ли у него опыт помочь выйти в Лигу чемпионов? Не знаю, насколько реален такой переход», — сказал Широков.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

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