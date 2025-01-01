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Широков: «Захочет ли сам Дзюба перейти в «Црвену Звезду»?

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал возможный переход нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Трудно сказать, позволит ли уровень Дзюбы заиграть ему в «Црвене». Я давно не видел «Црвену Звезду». Наверное, позволит. Захочет ли сам Артeм ехать?

Что касается его приобретения для помощи в попадании в Лигу чемпионов, то опыт выступления там у Дзюбы, может, и есть. А есть ли у него опыт помочь выйти в Лигу чемпионов? Не знаю, насколько реален такой переход», — сказал Широков.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +24555

    vladimir-7 2 часа назад

    Если Дзюбу никуда не пригласят, то в Црвену Звезду побежит, он до денег жадный.

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