Широков: «Захочет ли сам Дзюба перейти в «Црвену Звезду»?

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал возможный переход нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».
«Трудно сказать, позволит ли уровень Дзюбы заиграть ему в «Црвене». Я давно не видел «Црвену Звезду». Наверное, позволит. Захочет ли сам Артeм ехать?
Что касается его приобретения для помощи в попадании в Лигу чемпионов, то опыт выступления там у Дзюбы, может, и есть. А есть ли у него опыт помочь выйти в Лигу чемпионов? Не знаю, насколько реален такой переход», — сказал Широков.
- В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 36 матчах.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
- Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.
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Источник: «Чемпионат»