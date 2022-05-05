Роналду готов остаться в «Манчестер Юнайтед», но хочет быть ключевым игроком при тен Хаге

Будущее нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» решится летом.

37-летний футболист готов остаться на «Олд Траффорд» на следующий сезон, но при одном условии.

Португалец хочет быть ключевым игроком команды. Он собирается обсудить данный вопрос с новым главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом.

Роналду вернулся в «Юнайтед» в августе прошлого года.

С тех пор он забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 37 матчах.

Контракт форварда с клубом действует до конца следующего сезона.

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