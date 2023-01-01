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«Ливерпуль» может заключить рекордный спонсорский контракт на 80 миллионов

«Ливерпуль» может заключить новое спонсорское соглашение с британским банком Standard Chartered.

По информации Daily Mail, банк, чье название размещено на футболках «Ливерпуля», платит клубу по текущему контракту 40 миллионов фунтов в год. Соглашение действует до 2023 года.

В случае заключения нового соглашения со Standard Chartered сумма может увеличиться в два раза — до 80 миллионов фунтов. Этот спонсорский контракт станет рекордным в истории футбола.

  • «Ливерпуль» идет на втором месте в АПЛ.
  • Сегодня команда Юргента Клоппа сыграет с «Вильярреалом» в ответном матче 1/2 финала ЛЧ.

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Источник: Daily Mail

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