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Широков: «У нас 50 команд в еврокубках играли? Все развалилось? Надо продолжать работать дальше»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал введение новых санкций против российского футбола.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Что делать в данной ситуации? Продолжать дальше работать. У нас все развалилось, что ли? Действовать надо так же, как мы действовали и до этого. Надо больше развивать детско-юношеский футбол. Надо развиваться внутри страны.

У нас 50 команд, что ли, в еврокубках играли? Единственное, о чем можно сожалеть и добиваться пересмотра, — это отстранение детско-юношеских команд. В чем они виноваты, я не понимаю. Можно наказать взрослых. Надо добиваться, чтобы детей вернули. Думаю, что они могут на это пойти.

Если у кого-то из игроков за это время пропадет мотивация, это будет хорошо. Придут те, у которых она будет на высоком уровне. Отъезд легионеров? Все, кто хотел, уже уехали. Может, еще кто-то уедет, но это не критично», — сказал Широков.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 12:27
Комментарии1
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    Рейтинг: +31438

    VVM1964 50 минут назад

    Тоже в депутаты метит что ли ?

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