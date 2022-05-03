Широков: «У нас 50 команд в еврокубках играли? Все развалилось? Надо продолжать работать дальше»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал введение новых санкций против российского футбола.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Что делать в данной ситуации? Продолжать дальше работать. У нас все развалилось, что ли? Действовать надо так же, как мы действовали и до этого. Надо больше развивать детско-юношеский футбол. Надо развиваться внутри страны.

У нас 50 команд, что ли, в еврокубках играли? Единственное, о чем можно сожалеть и добиваться пересмотра, — это отстранение детско-юношеских команд. В чем они виноваты, я не понимаю. Можно наказать взрослых. Надо добиваться, чтобы детей вернули. Думаю, что они могут на это пойти.

Если у кого-то из игроков за это время пропадет мотивация, это будет хорошо. Придут те, у которых она будет на высоком уровне. Отъезд легионеров? Все, кто хотел, уже уехали. Может, еще кто-то уедет, но это не критично», — сказал Широков.

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