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  • Широков: «У нас 50 команд в еврокубках играли? Все развалилось? Надо продолжать работать дальше»

Широков: «У нас 50 команд в еврокубках играли? Все развалилось? Надо продолжать работать дальше»

3 мая 2022, 12:27
6

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал введение новых санкций против российского футбола.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

«Что делать в данной ситуации? Продолжать дальше работать. У нас все развалилось, что ли? Действовать надо так же, как мы действовали и до этого. Надо больше развивать детско-юношеский футбол. Надо развиваться внутри страны.

У нас 50 команд, что ли, в еврокубках играли? Единственное, о чем можно сожалеть и добиваться пересмотра, — это отстранение детско-юношеских команд. В чем они виноваты, я не понимаю. Можно наказать взрослых. Надо добиваться, чтобы детей вернули. Думаю, что они могут на это пойти.

Если у кого-то из игроков за это время пропадет мотивация, это будет хорошо. Придут те, у которых она будет на высоком уровне. Отъезд легионеров? Все, кто хотел, уже уехали. Может, еще кто-то уедет, но это не критично», — сказал Широков.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Широков Роман
Комментарии (6)
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VVM1964
1651570662
Тоже в депутаты метит что ли ?
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Enter2006
1651575722
Да, всё развалилось, до сих пор не видно? Очки надень.
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DeStar
1651581223
Если у кого-то из игроков за это время пропадет мотивация, это будет хорошо. Придут те, у которых она будет на высоком уровне С хрена она будет у кого-то на высоком уровне, если впереди "ничего не светит"?) у них также мотивация пропадет , через месяцок или годик
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raritet
1651582569
какая разница -детские команды или взрослые. при чем тут вообще спортсмены? Наглая политика Запада просто этим самым показывает кто есть в этом мире.
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