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Чеферин – о Суперлиге: «Все кончено. Нам повезло, что английские фанаты были на стороне УЕФА»

Президент УЕФА Александр Чеферин высказался о проекте Суперлиги.

«Все кончено. Они пытаются еще немного удовлетворить свое эго, но из этого все равно ничего не выйдет.

Действительно, французскую и немецкую лиги нельзя назвать сильными, там доминируют «ПСЖ» и «Бавария». В Италии больше конкуренции, но они не так хороши в финансовом отношении.

В АПЛ богатые традиции. Когда шла война с Суперлигой, нам повезло, что английские болельщики были на нашей стороне. Итальянские и испанские не сделали ничего, – приводит слова Чеферина Jutarnji List.

  • «Реал», «Барсу» и «Ювентус» могут исключить из ЛЧ на два сезона из-за неуплаты штрафа за создание Суперлиги.
  • Суперлига была учреждена прошлой весной, но проект существовал несколько часов.
  • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Матч ТВ»

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