АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» благодаря голу Роналду

В перенесенном матче 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» и «Челси» победителя не выявили.

Лондонцы вышли вперед на 60-й минуте усилиями Маркоса Алонсо, однако спустя две минуты счет сравнял Криштиану Роналду.

Набрав по одному очку, команды не изменили свое положение в турнирной таблице АПЛ: «Челси» остался на третьем месте, а «МЮ» – на шестом.

Англия. АПЛ. 37-й тур

Манчестер Юнайтед – Челси – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Алонсо, 60; 1:1 – Роналду, 62.

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