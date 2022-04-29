Рангник – об 1:1 с «Челси»: «В первом тайме доминировали они, а во втором «МЮ» был лучше»

Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник прокомментировал ничью с «Челси» (1:1) в матче 37-го туре АПЛ.

«В первом тайме «Челси» доминировал. У них есть топ-игроки, которых непросто заполучить, и они хорошо организованы.

Я думаю, что во втором тайме мы были лучше. В последние полчаса они попали в штангу, но у нас тоже были моменты.

По крайней мере, мы боролись. Это одна из лучших команд в лиге. Мне не в чем винить игроков в плане их отношения к делу», – сказал Рангник.

«Челси» остался на 3-м месте в АПЛ.

«МЮ» занимает 6-ю строчку.

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