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Роналду забил 8 из 9 последних голов «МЮ». Кроме него с 12 марта забивал только Фред

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду отличился в матче 37-го тура АПЛ против «Челси» (1:1)

Португалец забил восемь из девяти последних голов клуба из Манчестера.

Начиная с 12 марта Роналду оформил хет-трики в матчах с «Тоттенхэмом» (3:2) и «Норвичем» (3:2), а также забил «Арсеналу» (1:3). За этот период помимо него в «МЮ» голом отметился только Фред – в игре с «Лестером» (1:1).

  • Роналду забил 5 голов в 3 последних матчах.
  • В этом сезоне АПЛ 37-летний футболист забил 17 мячей в 27 встречах.
  • В списке лучших бомбардиров турнира Роналду уступает только Мохамеду Салаху (22 мяча).

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии4
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    Рейтинг: +10

    sdfsdg 1 час назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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    Рейтинг: +584

    111ax 1 час назад

    с такой командой это мегарезультат, в МЮ игроки хорошие есть, но они не команда

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    Рейтинг: +182

    Эмом 2 часа назад

    В 37 забит 17 голов в АПЛ за дно команду это сильно. Ни одна команда АПЛ не играет столь убого как МЮ.

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    Рейтинг: +12221

    playsh > Эмом 6 минут назад

    Да уж,класс,если он есть,не пропьёшь и не потеряешь...

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