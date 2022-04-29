Роналду забил 8 из 9 последних голов «МЮ». Кроме него с 12 марта забивал только Фред

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду отличился в матче 37-го тура АПЛ против «Челси» (1:1)

Португалец забил восемь из девяти последних голов клуба из Манчестера.

Начиная с 12 марта Роналду оформил хет-трики в матчах с «Тоттенхэмом» (3:2) и «Норвичем» (3:2), а также забил «Арсеналу» (1:3). За этот период помимо него в «МЮ» голом отметился только Фред – в игре с «Лестером» (1:1).

Роналду забил 5 голов в 3 последних матчах.

В этом сезоне АПЛ 37-летний футболист забил 17 мячей в 27 встречах.

В списке лучших бомбардиров турнира Роналду уступает только Мохамеду Салаху (22 мяча).

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