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Тухель – об 1:1 с «МЮ»: «Несправедливый результат. «Челси» заслуживал победы»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о ничьей в матче 37-го тура АПЛ против «Челси».

«Одна команда заслуживала победы, и это были мы. Мы ее не добились. Мы провели очень хорошую игру, но были недостаточно решительны. Нам не хватило решимости в штрафной, чтобы выиграть матч.

Иногда такое случается. Мы должны извлечь из этого урок. Нужно быть решительнее, чтобы получить награду. Мы должны смириться с тем, что набрали одно очко, но это несправедливый результат.

Мы усердно работали, чтобы выйти вперед, и вдруг соперник заработал штрафной и забил», – сказал Тухель.

  • «Челси» остался на 3-м месте в АПЛ.
  • «МЮ» занимает 6-ю строчку.

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Источник: BBC

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